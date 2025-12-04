Acompanhada de Michelle, Laura visita o pai na prisão pela 1ª vez

Elas levaram uma Bíblia para o ex-presidente Jair Bolsonaro

Na manhã desta quinta-feira (4), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu pela primeira vez a visita da filha, Laura Bolsonaro, na prisão da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Por ser menor de idade, Laura estava acompanhada da mãe, Michelle Bolsonaro (PL).





Elas chegaram ao local por volta das 9h30, levando uma Bíblia para presentear o ex-chefe do Executivo. Na ocasião, Michelle vestia uma camiseta com a inscrição “Israel”, em homenagem ao país. Elas deixaram a Superintendência por volta das 10h40, sem falar com a imprensa.





Esta é a terceira vez que Michelle visita Bolsonaro no local, onde o líder conservador está preso desde o último dia 22 de novembro. Os encontros têm duração máxima de 30 minutos.





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que as visitas devem ocorrer exclusivamente às terças e quintas-feiras, entre 9h e 11h. É permitida a entrada de até dois visitantes por dia, cada um em horário separado, com exceção de menores de idade, que devem estar acompanhados.





O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) também tinha uma visita ao pai marcada para esta quinta, mas ela foi desmarcada em razão de uma viagem que o parlamentar fará a Santa Catarina. Ele havia solicitado que o encontro fosse remarcado para o próximo domingo (7), por ser o dia de seu aniversário, mas o ministro reiterou que as visitas só podem ocorrer às terças e quintas, sem exceções.





Por decisão da Primeira Turma do STF, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O líder conservador nega ter cometido os crimes e afirma ser vítima de perseguição política.



