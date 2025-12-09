Raio mata 29 bois durante temporal em fazenda no Noroeste do ES

Descarga elétrica atinge pasto em Barra de São Francisco; prejuízo chega a mais de R$ 100 mil.

Na noite de quarta-feira (3), um raio atingiu um pasto na região de Barra do Itá — próximo ao distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco (Noroeste do Espírito Santo) — e provocou a morte de 29 bovinos.





Segundo relato do proprietário da fazenda, os animais estavam muito próximos uns dos outros no momento da descarga, o que contribuiu para o elevado número de mortes. Ele estimou o prejuízo acima de R$ 100 mil, considerando que cada boi pesava mais de 10 arrobas.





O episódio ocorreu durante um forte temporal que atingiu a região — parte de uma série de chuvas intensas que causaram diversos incidentes em municípios do Norte e Noroeste capixaba.





Via portal FANOTÍCIAS