CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 9 de dezembro de 2025

Raio mata 29 bois durante temporal em fazenda no Noroeste do ES

terça-feira, dezembro 09, 2025  Nenhum comentário

Descarga elétrica atinge pasto em Barra de São Francisco; prejuízo chega a mais de R$ 100 mil.
Na noite de quarta-feira (3), um raio atingiu um pasto na região de Barra do Itá — próximo ao distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco (Noroeste do Espírito Santo) — e provocou a morte de 29 bovinos.

Segundo relato do proprietário da fazenda, os animais estavam muito próximos uns dos outros no momento da descarga, o que contribuiu para o elevado número de mortes. Ele estimou o prejuízo acima de R$ 100 mil, considerando que cada boi pesava mais de 10 arrobas.

O episódio ocorreu durante um forte temporal que atingiu a região — parte de uma série de chuvas intensas que causaram diversos incidentes em municípios do Norte e Noroeste capixaba.

Via portal FANOTÍCIAS

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 