POLÍCIA CIVIL PRENDE EM CAUCAIA PROFESSOR FORAGIDO ACUSADO DE ESTUPRO EM SANTA QUITÉRIA/CE

A prisão está sendo cumprida no 3º Distrito Policial de Caucaia, onde estão sendo realizados os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil de Santa Quitéria, em conjunto com a 3ª Delegacia Seccional de Caucaia, capturou na manhã desta terça-feira (09), o professor de 53 anos acusado de estupro de vulnerável contra dois menores em Santa Quitéria. Ele estava foragido da Justiça desde setembro, quando a Vara Única Criminal de Santa Quitéria decretou a sua prisão preventiva. Os procedimentos estão sendo realizados no 23º Distrito Policial.





O fato aconteceu no mês de julho, quando o indivíduo abusou das duas vítimas - que são irmãos - dentro da própria residência deles. O crime foi registrado por uma câmera de segurança interna, após a mãe dos menores notar estranheza no comportamento dos filhos e em seguida, os contundentes relatos.





Ainda em julho, ele chegou a prestar depoimento na Delegacia de Santa Quitéria, porém acabou liberado por não haver mais o flagrante e desde então, o seu paradeiro era desconhecido, até ter sido localizado nesta manhã, depois de uma minuciosa investigação da inteligência da Polícia Civil.





A prisão aconteceu no bairro Arianópolis, no momento em que o acusado estava comprando uma quentinha numa casa próxima a sua. Quando avistou a chegada dos policiais, ele ainda correu e se trancou num quarto do local, mas logo se entregou e não apresentou qualquer resistência.





Desde quando o caso tomou repercussão, ele já havia sido afastado das suas funções públicas na rede municipal de ensino, inclusive com um Processo Administrativo Disciplinar que está em andamento.





Na quinta (04), um outro professor já havia sido preso por crime semelhante no distrito de Saco do Belém, comprovando a rápida resposta dada pela Delegacia local em retirar de circulação tais criminosos.





VIA PORTAL A VOZ STA QUITÉRIA