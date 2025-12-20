CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

RECOMPENSA GARANTIDA: Proprietário oferece pagamento a quem encontrar caixa com sandálias Grendene perdida entre Sobral e Patriarca

sábado, dezembro 20, 2025

Uma caixa de calçados da Grendene foi perdida no trajeto entre Sobral e Patriarca. O material extraviado trata-se de um pacote contendo seis pares de sandálias Grendene, que estavam acondicionados em uma única caixa.

De acordo com o proprietário, a embalagem possui etiqueta em nome de Francisco Gilson Gomes Ponte, o que pode ajudar na identificação. Quem encontrar o volume ou tiver qualquer informação que leve à sua recuperação será bem recompensado.

📞 Contato: Gilson Ponte – (88) 99403-4262

