A "piadinha" de Moraes após transferir Bolsonaro para "Papudinha"

Poucas horas após autorizar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a chamada “Papudinha”, o ministro Alexandre de Moraes fez um breve comentário sobre a decisão. “Hoje já fiz o que tinha que fazer”, afirmou.





A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 15, durante a cerimônia de colação de grau da 194ª turma do curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O evento foi realizado em uma casa de eventos localizada na zona sul da capital paulista. Assista abaixo!

