Prefeita do Maranhão recebe salário mais alto que 11 prefeitos de capitais do Brasil

Segundo levantamento realizado pelo site Folha do Maranhão, a prefeita do município de Santo Antônio dos Lopes (MA), Cibelle Napoleão (PL), recebe um dos salários mais altos entre os prefeitos do Maranhão, superando, inclusive, os vencimentos dos prefeitos de São Luís, Eduardo Braide (PSD), e de Imperatriz, Rildo Amaral (PP), as duas principais cidades do estado.





De acordo com o levantamento, desde fevereiro de 2025, quando foi aprovado e sancionado o reajuste salarial, Cibelle passou a receber R$ 34.774,64. O aumento foi de 37,33% (R$ 9.452,39) em relação ao valor anterior, que era de R$ 25.322,25.





O valor é considerado expressivo dentro do estado, um dos mais pobres do país, e faz com que o salário da prefeita supere também a remuneração de 11 prefeitos de capitais brasileiras. Entre os gestores que recebem menos do que a prefeita de Santo Antônio dos Lopes estão Lorenzo Pazolini, com salário de R$ 19.217,12 em Vitória; Evandro Leitão, que recebe R$ 22.880,00 em Fortaleza; Arthur Brandão, com R$ 24.789,20 em Boa Vista; João Campos, que ganha R$ 25.000,00 em Recife; e Eduardo Braide, que também recebe R$ 25.000,00 em São Luís.





A lista inclui ainda Igor Normando, com salário de R$ 25.332,25 em Belém; Paulinho Freire, que recebe R$ 26.000,00 em Natal; Silvio Mendes, com R$ 26.080,98 em Teresina; Léo Moraes, que ganha R$ 30.393,54 em Porto Velho; Emília Corrêa, com R$ 31.134,75 em Aracaju; Antônio Furlan, que recebe R$ 31.920,00 em Macapá; e Rildo Amaral, que ganha R$ 31.000,00 em Imperatriz, todos com remuneração inferior aos R$ 34.774,64 pagos à prefeita maranhense.





Para agravar o cenário, o salário da vice-prefeita de Santo Antônio dos Lopes, Maria Silva, também do PL, corresponde a 80% do subsídio da prefeita, totalizando R$ 27.819,71. O valor é superior ao salário de oito prefeitos de capitais, incluindo o prefeito de São Luís.





Vale lembrar que a prefeita e a vice-prefeita têm direito, anualmente, ao décimo terceiro subsídio, férias e ao terço constitucional. Com isso, ao final do ano, somados todos os benefícios, a prefeita poderá receber R$ 417.295,20. Já a vice-prefeita poderá receber R$ 333.836,52. Os valores ainda podem ser acrescidos caso haja pagamento de diárias.





Folha do Maranhão