SINE/CE OFERECE 138 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente de microcrédito 01
Armador de estrutura de concreto 20
Assistente de vendas 02
Atendente de padaria 01
Auxiliar de confeitaria 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de pessoal 01
Auxiliar técnico de educação 01
Carpinteiro 25
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 11
Controlador de pragas 01
Costureira em geral 02
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Encarregado de obras 01
Engenheiro civil 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 01
Impressor serigráfico 02
Jardineiro 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Médico do trabalho 01
Motofretista 01
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 30
Porteiro 01
Repositor - em supermercados 01
Representante comercial autônomo 02
Salgadeiro 01
Supervisor comercial 01
Técnico em saúde bucal 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 06
Zelador 01
Total 136
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Vendedor interno 01
Total 02
