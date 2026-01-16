CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 138 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de microcrédito 01

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente de vendas 02

Atendente de padaria 01

Auxiliar de confeitaria 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de pessoal 01

Auxiliar técnico de educação 01

Carpinteiro 25

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 11

Controlador de pragas 01

Costureira em geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Encarregado de obras 01

Engenheiro civil 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 01

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Médico do trabalho 01

Motofretista 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 30

Porteiro 01

Repositor - em supermercados 01

Representante comercial autônomo 02

Salgadeiro 01

Supervisor comercial 01

Técnico em saúde bucal 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 06

Zelador 01

Total 136

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Vendedor interno 01

Total 02


Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

