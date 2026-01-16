Fotos: Conheça a cela de Jair Bolsonaro na Papudinha

Nesta quinta-feira (14), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja transferido da sede da Polícia Federal, em Brasília, para o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.





A decisão informa que a unidade tem 64,83 metros quadrados de área total. Desse espaço, 54,76 metros são cobertos e 10,07 metros correspondem à área externa.





O local conta com quarto, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e espaço ao ar livre. A cela dispõe de cama de casal, geladeira, armários e televisão. O banheiro possui chuveiro com água quente.





A unidade fornece cinco refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia, conforme registrado no despacho.





O ex-presidente poderá tomar banho de Sol em espaço externo com privacidade e sem horário fixo. O local também permite a instalação de equipamentos para exercícios, como esteira e bicicleta.





O espaço para visitas é amplo e pode ser usado tanto na área coberta quanto na externa, com mesa e cadeiras disponíveis. A decisão prevê três horários de visitação em dois dias da semana, às quartas e quintas-feiras, das 8h às 10h, das 11h às 13h e das 14h às 16h, o que amplia o tempo disponível para familiares e advogados.





O batalhão possui ainda um posto de saúde com equipe formada por médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, psiquiatra, fisioterapeuta e outros profissionais, que atendem exclusivamente os presos da unidade.





Fonte: Pleno News