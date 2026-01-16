CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

Mulher é vítima de assalto e tem dois celulares roubados no bairro Junco, em Sobral

Uma mulher foi vítima de roubo de celulares na noite do último 9 de janeiro de 2026, por volta das 21h, na Avenida John Sanford, no bairro Junco. O crime ocorreu nas proximidades de um estabelecimento conhecido como Carlinhos Motos.

De acordo com informações, a vítima estava acompanhada do esposo e dos dois filhos quando um indivíduo passou pela avenida, retornou em seguida e anunciou o assalto. Segundo informações, o suspeito não exibiu arma de fogo, mas simulou estar armado, gesto suficiente para intimidar a família.

Durante a ação criminosa, o assaltante subtraiu dois aparelhos celulares, ambos pertencentes à vítima. Após o roubo, o indivíduo fugiu do local, tomando rumo ignorado.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

