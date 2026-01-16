CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

Motocicleta e celular são roubados por dupla armada em Sobral

Um roubo de veículo foi registrado na noite da última quarta-feira, 15 de janeiro de 2026, por volta das 23h, na Avenida Maria da Conceição Pontes de Azevedo, bairro Belchior.

Segundo informações, a vítima seguia em direção à sua residência quando foi surpreendida por dois indivíduos, que estavam escondidos nas proximidades da construção do novo shopping da cidade. Um dos suspeitos estava armado com arma de fogo, enquanto o outro usava uma camisa para cobrir o rosto.

Durante a ação criminosa, os assaltantes subtraíram uma motocicleta Shineray SHI 175, ano 2025, de cor azul, placa TIJ6F17, além de um aparelho celular. Após o crime, a dupla fugiu em direção ao bairro Boa Vizinhança.

Segundo a vítima, ela teria reconhecido, no momento da ação, o suspeito que portava a arma de fogo.

A Polícia Civil está investigando o caso.

