CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

AÇÃO POLICIAL RESULTA NA AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE COREAÚ-CE

quinta-feira, janeiro 29, 2026  Nenhum comentário

Uma ação policial coordenada pela DRACO Norte e pela DRACO/DRCO resultou na captura de um homem apontado como liderança negativa de uma organização criminosa, no município de Coreaú-CE. O suspeito encontrava-se em local incerto e não sabido.

A investigação teve início em setembro de 2025, quando as equipes passaram a monitorar o investigado, com a elaboração de relatórios policiais pela DRACO Norte, a partir de levantamentos realizados pelos investigadores.

Na manhã desta data, após informações de que o veículo utilizado pelo suspeito estaria se deslocando em direção a Fortaleza, foi montada uma força-tarefa com o objetivo de capturar o indivíduo, diante da situação de flagrante pelo crime de integração em organização criminosa.

Equipes do COTAM/PMCE conseguiram abordar o veículo ainda na BR-222. Além do suspeito, estavam no automóvel outros três homens, entre eles um monitorado por tornozeleira eletrônica. Todos possuem passagens e antecedentes criminais; contudo, nada de ilícito foi encontrado em posse dos abordados.

Durante a ação, o grupo ainda tentou obstruir a produção de provas, destruindo parcialmente aparelhos celulares. Os dispositivos danificados, assim como o veículo utilizado pelo grupo, foram apreendidos e apresentados à autoridade policial competente.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 