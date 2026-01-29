AÇÃO POLICIAL RESULTA NA AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE COREAÚ-CE

Uma ação policial coordenada pela DRACO Norte e pela DRACO/DRCO resultou na captura de um homem apontado como liderança negativa de uma organização criminosa, no município de Coreaú-CE. O suspeito encontrava-se em local incerto e não sabido.





A investigação teve início em setembro de 2025, quando as equipes passaram a monitorar o investigado, com a elaboração de relatórios policiais pela DRACO Norte, a partir de levantamentos realizados pelos investigadores.





Na manhã desta data, após informações de que o veículo utilizado pelo suspeito estaria se deslocando em direção a Fortaleza, foi montada uma força-tarefa com o objetivo de capturar o indivíduo, diante da situação de flagrante pelo crime de integração em organização criminosa.





Equipes do COTAM/PMCE conseguiram abordar o veículo ainda na BR-222. Além do suspeito, estavam no automóvel outros três homens, entre eles um monitorado por tornozeleira eletrônica. Todos possuem passagens e antecedentes criminais; contudo, nada de ilícito foi encontrado em posse dos abordados.





Durante a ação, o grupo ainda tentou obstruir a produção de provas, destruindo parcialmente aparelhos celulares. Os dispositivos danificados, assim como o veículo utilizado pelo grupo, foram apreendidos e apresentados à autoridade policial competente.