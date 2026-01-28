SSPDS deflagra operação de combate a crimes s3xuais e captura dez suspeitos

Com foco em ações preventivas e integradas, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deflagrou, nas primeiras horas desta segunda-feira (26), uma operação para cumprir mandados de prisão contra foragidos da Justiça com envolvimento em crimes sexuais. As diligências foram realizadas no âmbito do Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri) e ocorreram de forma simultânea, em todo o estado, com ênfase em Fortaleza e na Região Metropolitana. Ao todo, dez pessoas foram capturadas.





Os trabalhos policiais, que ocorrem durante todo o dia, contam com equipes das Polícias Civil e Militar e das Coordenadorias Integradas de Planejamento Operacional (Copol), de Operações de Segurança (Ciops), de Operações Aéreas (Ciopaer) e de Inteligência (Coin). Até o momento, dez pessoas já foram presas em bairros de Fortaleza e nas cidades de Sobral, São Benedito e Juazeiro do Norte.





O coordenador da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional da SSPDS (Copol/SSPDS), delegado Harley Filho, falou sobre a importância de atuar de forma integrada e preventiva para combater esses tipos de crimes. “O estado do Ceará segue atuando firmamente no combate a ações dessa natureza. Nesse propósito, uma série de diligências estão sendo realizadas no âmbito do Procumpri, que já realizou mais de 230 ações voltadas para prisões e trabalhos preventivos. É importante destacar ainda que essas ações serão permanentes, com foco em proteger esses grupos vulneráveis”, disse ele.









Sobre o Procumpri





O Procumpri é voltado à realização de ações estratégicas para o cumprimento de diligências em endereços de foragidos da Justiça, com foco na redução dos índices de criminalidade, especialmente dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), além do enfrentamento às organizações criminosas e outros grupos vulneráveis.





As ações do programa são executadas de maneira integrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), podendo contar com o apoio das Coordenadorias Integrada de Planejamento Operacional (Copol), Integrada de Operações de Segurança (Ciops), Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic) da SSPDS.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.