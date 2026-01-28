Dono do Banco Master foi ao Planalto ao menos quatro vezes

O empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, esteve no Palácio do Planalto pelo menos quatro vezes entre 2023 e 2024, segundo registros do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e informações divulgadas pela imprensa.





Em 2023, Vorcaro esteve no Planalto em 4 de dezembro, com entrada registrada às 15h42. No ano seguinte, outras duas visitas foram contabilizadas: em 1º de março, às 14h33, e em 3 de abril, às 17h29.





Não há registros de visitas do banqueiro em 2025 ou 2026. Os dados foram obtidos pelo Poder360 por meio da Lei de Acesso à Informação. O Planalto não divulga detalhes sobre com quem Vorcaro se reuniu ou se participou de cerimônias oficiais.





No entanto, em 4 de dezembro de 2024, o banqueiro se encontrou com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fora da agenda oficial. Na ocasião, Vorcaro já buscava soluções para problemas de liquidez do Banco Master.





O encontro não aparece nos relatórios oficiais do GSI. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lauro Jardim e confirmada pelo Poder360.





De acordo com a jornalista Andreza Matais, estiveram presentes, além de Lula e Vorcaro: Guido Mantega (ex-ministro da Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Gabriel Galípolo (prestes a assumir a presidência do BC) e Augusto Lima (então CEO do Master).





Mantega representava o Master na reunião e havia inicialmente agendado encontro com o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o “Marcola”. No registro de Marcola, apenas Mantega constava; Vorcaro não aparecia formalmente.





Durante o encontro, Vorcaro teria explicado a Lula que pretendia, com o Master, quebrar o monopólio bancário e reduzir a concentração do setor no Brasil. Ele mencionou que o BTG Pactual, de André Esteves, havia demonstrado interesse em adquirir o banco, mas em condições simbólicas, sugerindo pagamento de R$ 1.





O banqueiro disse se sentir pressionado e ‘buscou a orientação do presidente’ sobre vender ou manter a instituição. Lula teria respondido, de forma enfática, criticando o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o empresário André Esteves.





O petista teria pedido que Vorcaro mantivesse o Banco Master e não vendesse ao BTG, reafirmando apoio à continuidade da instituição para reduzir a concentração bancária no país. (Foto: EBC; Fonte: Poder360)