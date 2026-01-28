CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

Condenado, Mauro Cid tem aposentadoria antecipada autorizada pelo Exército

quarta-feira, janeiro 28, 2026  Nenhum comentário

O Exército autorizou a aposentadoria antecipada do tenente-coronel Mauro Cid, de 46 anos, ex-auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi assinada na noite de terça-feira (27) pelo comandante da Força, general Tomás Paiva. Condenado por participação na trama golpista, Cid deixará o serviço ativo em 31 de janeiro, após utilizar o mecanismo da cota compulsória, que permite a transferência para a reserva antes do tempo mínimo regular, com remuneração proporcional.

Ao todo, Mauro Cid soma 29 anos e seis meses de serviços prestados e receberá ajuda de custo equivalente a oito salários na passagem para a reserva. O militar deverá desocupar o imóvel funcional em Brasília em até 90 dias e avalia permanecer na capital ou se mudar para o Rio de Janeiro. Condenado a dois anos de prisão em regime aberto, ele aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre pedido da defesa para encerramento da pena.

Fonte: Luiz Bacci

