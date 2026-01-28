Presidente dos EUA fala em ataque “muito pior” contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Irã nesta quarta-feira (28) em uma série de declarações nas redes sociais e à imprensa, alertando que o próximo ataque dos EUA ao Irã será “muito pior” do que as ações anteriores caso o Teerã não aceite negociar um acordo nuclear e encerre seu programa atômico.





Trump afirmou que uma “armada” dos EUA está em deslocamento rumo à região do Oriente Médio, liderada pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln, e que o país espera que o Irã volte à mesa de negociações para discutir um pacto que impeça a obtenção de armas nucleares.





Em publicações na rede social Truth Social, o presidente norte-americano ressaltou que “o tempo está se esgotando” para que um acordo seja alcançado, e que não há garantia de que esta nova fase de tensões se resolverá sem escalada militar significativa.





Autoridades iranianas, por sua vez, têm descartado negociações sob ameaças militares e afirmado que não existe solicitação formal por parte de Washington para recomeçar conversas diplomáticas com esse tipo de pressão.





Fonte: Folha do Estado