Homem é morto a tiros no bairro Açude Novo, em Cariré/CE

Um homicídio foi registrado na cidade de Cariré, na região norte do Ceará, nas últimas horas. A vítima foi identificada como Francisco Ediuberto Carneiro Ferreira, de 41 anos de idade.





Segundo informações, o homem foi baleado no bairro Açude Novo, nas proximidades de um posto de gasolina. Após ser atingido pelos disparos, Francisco Ediuberto ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Cariré, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.





Segundo informações repassadas pela Guarda Civil Municipal, o suspeito do crime estaria utilizando uma bata de mototáxi da cidade de Sobral, possivelmente com o objetivo de dificultar a identificação e atrapalhar o trabalho das forças de segurança.





Após os procedimentos iniciais, o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral para a realização dos exames de praxe.





O caso ficará sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Com informações do portal Sobral Online