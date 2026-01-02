Ipea: Relatório diz que gastos do governo Lula são “insustentáveis”

Relatórios produzidos pela Instituição Fiscal Independente (IFI) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontaram que a política de gastos do governo Lula (PT) são insustentáveis. Os órgãos são ligados ao Senado e ao próprio governo federal.





De acordo com os documentos, apesar da população estar com melhor qualidade de vida e com maior rendimento financeiro proviniente de seus trabalhos, o governo Lula gasta mais do que arrecada. Com as despesas altas, acabam faltando recursos para custos recorrentes, como funcionamento de órgãos públicos, manutenção de estradas federais e emissão de passaportes.





Nesse ritmo, o país poderia entrar em crise fiscal. Ou seja, o governo federal corre o risco de contrair dívidas e não conseguir sustentar a economia brasileira. Em um quadro mais grave, levaria a queda da atividade econômica, aumento do desemprego e redução de renda entre os trabalhadores.





Em comparação com o governo Dilma, que teve uma crise fiscal no final de 2015, a dívida pública havia crescido 14%, representando 66,6% do PIB. Segundo as projeções, a dívida pública deste terceiro mandato do petista deve ter um aumento de 10%, representando 81,4% do PIB.





O Ministério da Fazenda respondeu aos questionamentos da Folha de S.Paulo, afirmando que está respeitando o arcabouço fiscal. A pasta também negou a possibilidade de uma crise fiscal.





– O termo “crise fiscal” é equivocado. Em 2024, a meta de primário foi alcançada, com resultado mais próximo do centro da meta do que de sua banda inferior – disse a pasta, em nota.





Via portal Pleno News