Irã fará primeira execução de manifestante quarta, diz ONG

As autoridades iranianas devem executar, nesta quarta-feira (14), o manifestante Erfan Soltani, de 26 anos, preso na cidade de Karaj por protestar contra o regime dos aiatolás. Segundo a ONG (Organização Sem Fins Lucrativos) curdo-iraniana Hengaw, o jovem será enforcado.





Os parentes de Erfan afirmam ter sido informados de que o rapaz não teve direito a um julgamento, tampouco a um advogado, e que a sentença de morte é considerada irreversível. O jovem foi preso em sua própria casa na última quinta-feira (8).





Os protestos contra os aiatolás e ao líder supremo, Ali Khamenei, já resultaram em cerca de 2 mil mortes, segundo informações reportadas por um integrante do governo iraniano à Reuters.





Os atos começaram motivados pela crise econômica no país, mas a forte repressão aos manifestantes despertaram mais ira da população, que passou a reivindicar o fim do regime que rege o país desde 1979.





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira (13) que enviará ajuda à população iraniana e os incentivou a seguirem lutando.





– Patriotas iranianos, CONTINUEM PROTESTANDO – OCUPEM SUAS INSTITUIÇÕES!!! Guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes PARE. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO. MAGA!!! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP – prometeu, sem entrar em detalhes sobre como fornecerá tal ajuda.





