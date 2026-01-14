Ministro do STF avalia pedidos de prisão de Lulinha, filho de Lula

Relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar cita sociedade de Fábio Luiz, o "Lulinha", com o "Careca do INSS".

Enquanro o advogado de Felipe Martins pedia ao ministro do STF André Mendonça a prisão preventiva Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) requeria a medida cautelar de tornozeleira eletrônica para o filho de Lula (T).





Jeffrey Chiquini já protocolou pedido de prisão preventiva no Supremo Tribunal Federal (STF) também no âmbito das investigações sobre fraudes no INSS.





O ministro André Mendonça é o relator da investigação desse caso no âmbito do STF, por isso os pedidos foram encaminhados a ele.





“Todo mundo sabe que o Lulinha, está atolado até o pescoço nessa fraude do INSS, diariamente são escândalos envolvendo o seu nome como a mesada do Careca do INSS”, disse o advogado.





Ele explicou que a solicitação se baseia no risco de o investigado fugir do Brasil. Em 2025, o filho de Lula se mudou para Espanha, segundo denúncias, após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga o roubo a aposentados ou pensionistas.





Já o relator da CPMI alegou risco de fuga, considerando que Lulinha estaria prestes a sair do País. Alfredo Gaspar alegou que Lulinha é investigado por sua sociedade com ANtonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, considerado “o maior operador do roubo aos aposentados”.





Gaspar confirmou que é dele a iniciativa de solicitar medidas cautelares contra o filho de Lula, acompanhado por parlamentares do Novo, como Marcel van Hattem (RS), e o senador Rogério Marinho (PL-RN), membros da CPMI.





Fonte: Diário do Poder