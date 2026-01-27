Mega da Virada: Prêmio de irmão de Bolsonaro é retirado por outro

Renato Bolsonaro (PL), pré-candidato a deputado federal e irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27), para informar que não conseguiu retirar o prêmio de R$ 216,76 que havia ganhado na Mega da Virada.





– Não existe coisa pior do que ganhar e não levar – disse.





Para sua surpresa, ao se deslocar até a casa lotérica para sacar o valor, Renato foi informado pela atendente que outra pessoa já havia retirada o prêmio.





– Indaguei: “Como? Se o volante está na minha mão, na minha posse, não dei para ninguém. E o cartão possui um QR Code para validar a aposta” – relatou.





No vídeo, Renato questionou a credibilidade da instituição responsável pela premiação, a Caixa Econômica Federal. Ele também relembrou o adiamento do sorteio, que estava previsto para às 22h da quarta-feira (31) mas só aconteceu às 10h de quinta-feira (1º). Para ele, a seriedade dos jogos promovidos pela instituição estão abaladas.





Renato contou ainda que foi orientado a procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para “que esse problema fosse sanado”.









RELEMBRE





No início do mês, Renato compartilhou, também nas redes sociais, que havia acertado, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um assessor, a quadra da Mega da Virada após acertarem 4 dos 6 números apostados: 13, 21, 32 e 59. O valor seria dividido entre os três.





Os números sorteados pela Caixa Econômica foram: 59, 21, 32, 13, 33 e 09.





Fonte: Pleno News