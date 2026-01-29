Pesquisa: Maioria absoluta dos brasileiros acha que Lula não merece ser reeleito

No total, 51% não querem Lula em novo mandato, contra 45%.

Levantamento nacional realizado pelo Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira (29) revela que a maioria absoluta dos brasileiros, isto é, 51% dos entrevista consideram que Lula (PT) não merece ser reeleito presidente da República nas eleições de outubro próximo.





A pesquisa, que foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BR-08254/2026/2026, aponta que 45,3% dos eleitores brasileiros, ao contrário, consideram que o petista merece mais um mandato no Palácio do Planalto. Ficaram em cima do muro, sem opinar, 3,8% do total.





Veja os números da vontade majoritária dos brasileiros:

O levantamento mostra ainda a intenção de votos dos eleitores na disputa presidencial, apontando crescimento do nome do senador Flávio Bolsonaro(PL-RJ), em um primeiro cenário, que Lula lidera estacionou nos 39,8%, indicando “teto” do petista, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro já registra 33,1% das opções do eleitorado.





Nesse Cenário 1, sem Tarcísio Gomes de Freitas (Rep), a soma dos demais pré-candidatos a presidente (Ratinho Junior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo), todos de oposição, chega a 15,6 pontos percentuais, quase o triplo da diferença entre Lula e Flávio, situada nos 6,7 pontos.





Veja os números no Cenário 1 para presidente:

Em eventual segundo turno, caso a votação fosse realizada hoje, Lula somaria 44,8% contra 42,2% de Flávio, que sobe em flecha desde que seu nome foi lançado. Em outubro, o filho de Bolsonaro somava 37%, subiu para 38,6% em novembro e para 41% em novembro, para finalmente alcançar este desempenho de janeiro.





Veja os números de 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro:

O Paraná pesquisas realizou 2080 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 160 municípios brasileiros, entre os dias 25 e 28 de janeiro, nos 26 Estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 3,4 pontos, para menos ou para mais.





Fonte: Diário do Poder