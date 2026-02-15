Filho arremessa pai cadeirante do quarto andar de prédio e comete suic1dio em seguida

Na noite da última sexta-feira (13), um homem de 35 anos jogou o próprio pai - um deficiente físico que usava cadeira de rodas - do quarto andar de um edifício no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em Pernambuco. A vítima morreu na hora. Logo após o crime, o suspeito teria se atirado pela mesma janela.





De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, equipes do 19º Batalhão foram chamadas para atender a uma ocorrência envolvendo duas vítimas de queda em altura no Edifício Pindorama, situado na Rua Phaelante da Câmara. A área foi isolada para os procedimentos iniciais.









Segundo vizinhos, o suspeito estava em possível surto psicótico no momento do crime.





O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





A Corporação isolou a área e acionou o Samu e o Instituto de Medicina Legal (IML).





A Polícia Civil de Pernambuco comunicou que o registro foi feito pela equipe da Força Tarefa de Homicídios na Capital e que as investigações seguirão sob a responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios da Capital (DPH).





(Folha do Estado)