domingo, 15 de fevereiro de 2026

Motta adora jatinhos da FAB: foi o campeão da mordomia até durante as férias

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), foi responsável por 15 (ou 17%) dos 87 voos de jatinhos da Força Aérea Brasileira em janeiro, primeiro mês do ano, quando parlamentares estão de recesso. Ele lidera o “ranking” da mordomia frequente entre as quase 50 autoridades com permissão para desfrutar desse que é um dos maiores luxos disponibilizados a poderosos da Praça dos Três Poderes.

Óleo de peroba

Alegando “segurança institucional”, Motta impôs sigilo e negou a quem paga a conta a lista de 11 pessoas que levou nas asas da FAB para o réveillon em Angra dos Reis.

Nos ares

Só em janeiro, Câmara em férias, Motta viajou ao Rio, São Paulo, João Pessoa, além de Cali (Colômbia) e San José (Costa Rica),

Um por dia

A primeira semana de fevereiro registrou 18 viagens em jatinhos da FAB. Quem mais viajou foi o ministro Camilo Santana (Educação); sete voos.

Lista curta

Podem requisitar voos nos jatinhos da FAB ministros do governo, do Supremo, presidentes de Poderes e chefes das Forças Armadas.

(Diário do Poder)

