Pesquisa aponta forte crescimento de Flávio, que já aparece à frente de Lula

Tarcísio de Freitas aparece ainda mais á frente de Lula: 47,1% a 45,9%

Pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (25), aponta o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) ligeiramente à frente de Lula (PT) em um cenário de segundo turno. Flavio aparece com 46,3%, enquanto o petista tem 46,2%.





O levantamento também mostra a evolução ou involução das pré-candidaturas presidenciais, indicando forte crescimento de Flávio Bolsonaro, em simulação de segundo turno: em dezembro, o senador tinha 41% das intenções de voto, bem atrás de Lula, que somava 53%. Desde então houve uma queda vertiginosa do pré-candidato petista até os atuais 46,2%.





Também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem afirmado que é pré-candidato à reeleição, mas, em simulação de eventual candidatura presidencial, também já aparece à frente de Lula: ele tem 47,1% das intenções de voto, contra 45,9%.





Fonte: DIÁRIO DO PODER