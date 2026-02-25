Elmano envia à Alece projeto que aumenta quase 30% o valor do auxílio-alimentação dos militares

O governador Elmano de Freitas assinou, nesta quarta-feira (25), um Projeto de Lei (PL) que iguala o valor do auxílio-alimentação dos militares aos demais servidores estaduais e estabelece que seja pago mensalmente e de forma linear a todas as categorias das Forças de Segurança do Estado. A medida, que vai beneficiar mais de 31 mil servidores, segue para análise na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).





O anúncio aconteceu após reunião com a participação da cúpula da Segurança Pública; do secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini; do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira; do procurador-geral do Estado, Rafael Machado; do presidente da Alece, Romeu Aldigueri; entre outras autoridades.





"Esse é um assunto histórico. Estamos realizando um ato de muita justiça, que é o auxílio-alimentação dos nossos profissionais da segurança. Hoje, estamos realizando justiça para que o valor pago ao bombeiro e policial militar seja o mesmo dos demais servidores civis. Teremos o alimentação com o mesmo valor para todos os servidores do Estado, que são cerca de 60 mil", destacou Elmano.





Com a alteração, os militares, que tinham um auxílio-alimentação abaixo dos demais servidores, passam a receber igual. Para eles, o aumento representa quase 30%.





Via portal CN7