SINE/IDT oferta 162 vagas de emprego em Sobral nesta quarta-feira (11)

O SINE/IDT está com 162 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, em Sobral, na Região Norte do Ceará. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo construção civil, comércio, serviços e indústria.
Entre os destaques estão as funções de servente de obras (31 vagas), pedreiro (30 vagas), carpinteiro (25 vagas) e armador de estrutura de concreto (20 vagas), reforçando a demanda no setor da construção civil.
Confira a relação completa das vagas disponíveis:
📋 Vagas gerais (162)
Agente de vendas de serviços – 08
Armador de estrutura de concreto – 20
Assessor de microcrédito – 01
Assistente administrativo – 01
Atendente de lojas – 01
Atendente de mesa – 01
Auxiliar administrativo – 02
Auxiliar contábil – 01
Auxiliar de cozinha – 01
Auxiliar de escrituração fiscal – 01
Auxiliar de limpeza – 01
Auxiliar de linha de produção – 02
Auxiliar de topógrafo – 01
Bobinador – eletricista – 01
Camareira de hotel – 01
Carpinteiro – 25
Consultor de vendas – 01
Costureira em geral – 01
Cozinheiro de restaurante – 01
Cozinheiro do serviço doméstico – 01
Eletricista auxiliar – 01
Eletricista de instalações de prédios – 01
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
Empregado doméstico arrumador – 01
Estoquista – 01
Garçom – 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) – 01
Marceneiro – 01
Mecânico de automóvel – 01
Montador de móveis de madeira – 01
Motofretista – 03
Motorista entregador – 01
Operador de caixa – 01
Pedreiro – 30
Pizzaiolo – 01
Recepcionista de hotel – 01
Representante comercial autônomo – 03
Salgadeiro – 01
Servente de obras – 31
Soldador – 01
Supervisor comercial – 02
Vendedor de serviços – 02
Vendedor porta a porta – 02
Vendedor pracista – 01
♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) – 30
Auxiliar de linha de produção – 30 vagas
📍 Como se candidatar
Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). Também é possível verificar disponibilidade e realizar cadastro por meio dos canais oficiais do IDT.
As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ao longo do dia.
