CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

SINE/IDT oferta 162 vagas de emprego em Sobral nesta quarta-feira (11)

quarta-feira, fevereiro 11, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT está com 162 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, em Sobral, na Região Norte do Ceará. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo construção civil, comércio, serviços e indústria.

Entre os destaques estão as funções de servente de obras (31 vagas), pedreiro (30 vagas), carpinteiro (25 vagas) e armador de estrutura de concreto (20 vagas), reforçando a demanda no setor da construção civil.

Confira a relação completa das vagas disponíveis:

📋 Vagas gerais (162)

  • Agente de vendas de serviços – 08

  • Armador de estrutura de concreto – 20

  • Assessor de microcrédito – 01

  • Assistente administrativo – 01

  • Atendente de lojas – 01

  • Atendente de mesa – 01

  • Auxiliar administrativo – 02

  • Auxiliar contábil – 01

  • Auxiliar de cozinha – 01

  • Auxiliar de escrituração fiscal – 01

  • Auxiliar de limpeza – 01

  • Auxiliar de linha de produção – 02

  • Auxiliar de topógrafo – 01

  • Bobinador – eletricista – 01

  • Camareira de hotel – 01

  • Carpinteiro – 25

  • Consultor de vendas – 01

  • Costureira em geral – 01

  • Cozinheiro de restaurante – 01

  • Cozinheiro do serviço doméstico – 01

  • Eletricista auxiliar – 01

  • Eletricista de instalações de prédios – 01

  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

  • Empregado doméstico arrumador – 01

  • Estoquista – 01

  • Garçom – 01

  • Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) – 01

  • Marceneiro – 01

  • Mecânico de automóvel – 01

  • Montador de móveis de madeira – 01

  • Motofretista – 03

  • Motorista entregador – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Pedreiro – 30

  • Pizzaiolo – 01

  • Recepcionista de hotel – 01

  • Representante comercial autônomo – 03

  • Salgadeiro – 01

  • Servente de obras – 31

  • Soldador – 01

  • Supervisor comercial – 02

  • Vendedor de serviços – 02

  • Vendedor porta a porta – 02

  • Vendedor pracista – 01

♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) – 30

  • Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

📍 Como se candidatar

Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). Também é possível verificar disponibilidade e realizar cadastro por meio dos canais oficiais do IDT.

As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ao longo do dia.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 