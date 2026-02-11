SINE/IDT oferta 162 vagas de emprego em Sobral nesta quarta-feira (11)

O SINE/IDT está com 162 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, em Sobral, na Região Norte do Ceará. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo construção civil, comércio, serviços e indústria.

Entre os destaques estão as funções de servente de obras (31 vagas), pedreiro (30 vagas), carpinteiro (25 vagas) e armador de estrutura de concreto (20 vagas), reforçando a demanda no setor da construção civil.

Confira a relação completa das vagas disponíveis:

📋 Vagas gerais (162)

Agente de vendas de serviços – 08

Armador de estrutura de concreto – 20

Assessor de microcrédito – 01

Assistente administrativo – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente de mesa – 01

Auxiliar administrativo – 02

Auxiliar contábil – 01

Auxiliar de cozinha – 01

Auxiliar de escrituração fiscal – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de linha de produção – 02

Auxiliar de topógrafo – 01

Bobinador – eletricista – 01

Camareira de hotel – 01

Carpinteiro – 25

Consultor de vendas – 01

Costureira em geral – 01

Cozinheiro de restaurante – 01

Cozinheiro do serviço doméstico – 01

Eletricista auxiliar – 01

Eletricista de instalações de prédios – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Empregado doméstico arrumador – 01

Estoquista – 01

Garçom – 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) – 01

Marceneiro – 01

Mecânico de automóvel – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 03

Motorista entregador – 01

Operador de caixa – 01

Pedreiro – 30

Pizzaiolo – 01

Recepcionista de hotel – 01

Representante comercial autônomo – 03

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 31

Soldador – 01

Supervisor comercial – 02

Vendedor de serviços – 02

Vendedor porta a porta – 02

Vendedor pracista – 01

♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) – 30

Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

📍 Como se candidatar

Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). Também é possível verificar disponibilidade e realizar cadastro por meio dos canais oficiais do IDT.

As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ao longo do dia.