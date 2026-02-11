Suspeito joga mala de dinheiro pela janela em operação contra Rioprevidência

VÍDEO: ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a investigados em Balneário Camboriú e Itapema (SC).





Um dos alvos da Polícia Federal (PF), decorrente da ação contra as fraudes financeiras envolvendo a Rioprovidência e Banco Master, jogou uma mala de dinheiro pela janela na manhã desta quarta-feira (11). Veja vídeo e imagens abaixo.





O objetivo da operação era impedir a retirada de objetos no apartamento de Deivis Marcon Antunes, ex-presidente da Rioprevidência, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.





A suspeita é de que bens e materiais tenham sido retirados do imóvel antes da operação. A PF quer saber o destino desses itens.





A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados nos municípios de Balneário Camboriú (SC) e Itapema (SC).





A operação apura irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, recentemente liquidado pelo Banco Central. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, a Rioprevidência teria investido aproximadamente R$ 970 milhões na instituição financeira.





Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

🇧🇷 Investigado no caso Master joga mala de dinheiro pela janela ao ver chegada da PF.



Episódio aconteceu nesta quarta-feira, em Santa Catarina, na terceira fase da operação que investiga aportes feitos pelo fundo de aposentadorias do Rio de Janeiro em títulos do Banco Master. pic.twitter.com/ghR6VxGV4i — Eixo Político (@eixopolitico) February 11, 2026