Sobral recebe reconhecimento nacional na Olimpíada Nacional de Ciências 2025

Estudantes da rede municipal de ensino de Sobral receberam destaque nacional na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2025, ao conquistarem medalhas de ouro, prata e bronze em uma das maiores competições científicas do país. A premiação, realizada neste sábado (07), no Centro de Educação a Distância (CED) de Sobral, reconheceu o desempenho dos estudantes entre mais de 5 milhões de participantes de todo o Brasil, reforçando o protagonismo do município na educação pública e no incentivo à ciência.





A edição 2025 da ONC contou com a participação de mais de 5 milhões de estudantes, de mais de 5.100 municípios brasileiros, evidenciando a dimensão e a relevância da competição. Nesse contexto, o desempenho dos alunos sobralenses ganha ainda mais destaque e reafirma a cidade como referência nacional em educação pública de qualidade.









Entre os destaques de Sobral estão:





Medalha de Ouro: Ana Hillary Paula Frota, da Escola de Tempo Integral José Maria Félix;





Medalha de Prata: Marcos Vinícius Vasconcelos Marques, da Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos;





Medalhas de Bronze: Pedro Yury da Silva Garcia, Ana Íris Oliveira Soares e Mayelle Vitória Souza Silva, todos da Escola de Tempo Integral Maria Dorilene.



