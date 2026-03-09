CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

segunda-feira, 9 de março de 2026

Agentes de saúde de Sobral começam a ser vacinados contra dengue

A Secretaria da Saúde de Sobral iniciou, nesta sexta-feira (6/3), a vacinação contra a dengue para profissionais da saúde do município. A estratégia começou pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE), que estão diariamente em contato direto com a população e desempenham papel fundamental nas ações de prevenção e controle da doença.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a proteção desses trabalhadores que atuam na linha de frente, especialmente no período de maior circulação do vírus, fortalecendo as ações de enfrentamento à dengue no município.

A Secretaria da Saúde destaca que a estratégia segue as orientações do Ministério da Saúde e faz parte do conjunto de ações realizadas pelo município para reduzir os casos da doença, que também inclui visitas domiciliares, eliminação de focos do mosquito, campanhas educativas e mobilização da população.

A gestão municipal reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva e que a colaboração da população é essencial, mantendo os cuidados dentro de casa e evitando água parada.

