Agentes de saúde de Sobral começam a ser vacinados contra dengue

A Secretaria da Saúde de Sobral iniciou, nesta sexta-feira (6/3), a vacinação contra a dengue para profissionais da saúde do município. A estratégia começou pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE), que estão diariamente em contato direto com a população e desempenham papel fundamental nas ações de prevenção e controle da doença.





A iniciativa tem como objetivo ampliar a proteção desses trabalhadores que atuam na linha de frente, especialmente no período de maior circulação do vírus, fortalecendo as ações de enfrentamento à dengue no município.





A Secretaria da Saúde destaca que a estratégia segue as orientações do Ministério da Saúde e faz parte do conjunto de ações realizadas pelo município para reduzir os casos da doença, que também inclui visitas domiciliares, eliminação de focos do mosquito, campanhas educativas e mobilização da população.



