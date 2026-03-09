Divulgado o resultado final das inscrições da Guarda Mirim 2026 e convocação para a 2ª etapa do processo seletivo

A Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC) divulgou, nesta segunda-feira (09/03), o resultado final da 1ª etapa do processo seletivo da Guarda Mirim 2026, correspondente à validação das inscrições.





Os candidatos aprovados avançam para a 2ª etapa da seleção, que consiste na aplicação da prova objetiva, com questões de Português, Matemática e História de Sobral, conforme previsto no Edital.





A avaliação será realizada no domingo (15/03), das 9h às 12h, na Escola Estadual de Educação Profissional Pedrosa Walfrido Teixeira Vieira, localizada na Av. Dr. Paulo de Almeida Sanford, Colina Boa Vista, ao lado da Vila Olímpica Norte.



