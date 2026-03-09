PARABÉNS! Sobralense disputará a Olimpíada Ibero-Americana de Física

A estudante sobralense Maria Beatriz Ximenes, conhecida como Mabe, de 16 anos, conquistou uma das quatro vagas da delegação brasileira que disputará a Olimpíada Ibero-Americana de Física, prevista para o segundo semestre deste ano. Mabe é filha do advogado Dr. Flávio Ximenes e da assistente social Tamilly Mesquita.





Cursando o 3º ano do ensino médio, a jovem celebrou a conquista e destacou os desafios enfrentados por meninas nas áreas de ciências exatas, onde a presença feminina ainda é menor. Segundo ela, a falta de representatividade pode tornar a jornada mais difícil, principalmente no aspecto psicológico.





Durante a preparação para as seletivas, Mabe chegou a dividir a sala com outra estudante, que acabou desistindo em meio ao ambiente predominantemente masculino.





Apesar das dificuldades, a estudante afirma que quer inspirar outras meninas a acreditarem em seu potencial. “Sou a primeira de muitas”, destacou.





Via Sobral em Revista