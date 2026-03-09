Justiça acata recurso do MP e determina prisão de homem por cometer assassinato para não pagar dívida de R$ 260 mil em Marco

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) acatou, na última terça-feira (03/03), recurso interposto pelo Ministério Público do Ceará e determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra Ruyan Neves Moreira pelo assassinato e ocultação de cadáver de um homem a quem devia aproximadamente R$ 260 mil, no município de Marco. A pedido do MP, também foi imposto aumento da pena para 17 anos e seis meses de reclusão.





O crime ocorreu no dia 20 de maio de 2020. De acordo com as investigações, o réu atraiu a vítima com uma falsa promessa do pagamento da dívida e, com a ajuda de um comparsa, assassinou-a a tiros. O corpo foi encontrado no dia seguinte, na localidade de Santa Fé, zona rural do município de Acaraú.





Ruyan Neves havia sido condenado a 13 anos de prisão pelo crime de homicídio, com as qualificadoras de motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em júri realizado em 18 de julho de 2023. Na ocasião, foi permitido ao réu recorrer em liberdade. O MP entrou com recurso, requerendo o aumento da pena e imediata execução da sentença com a prisão de Ruyan.



