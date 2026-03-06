Ciro Gomes diz que relação pessoal com Cid está resolvida, mas divergência política permanece

Durante participação em um evento realizado nesta sexta-feira (6), voltado ao debate sobre o agronegócio no Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes comentou publicamente sobre sua relação com o irmão, o senador Cid Gomes, e sinalizou que as divergências políticas entre os dois continuam profundas.





Na declaração, Ciro afirmou que as mágoas pessoais ficaram no passado e que conseguiu superar o momento difícil vivido na relação familiar.





“Aquele sofrimento meu, a dor, a mágoa, passou. Deus é tão generoso e grande comigo que eu não sinto mais o que eu senti. Foi muito amargo”, declarou.





Apesar da reconciliação no campo pessoal, o ex-ministro reconheceu que, no plano político, as diferenças entre os dois permanecem significativas. Segundo ele, as posições adotadas por cada um tornam improvável uma reaproximação nesse campo.





“No pessoal está tudo certo, mas no plano político parece, de fato, que as nossas diferenças são insuperáveis”, afirmou.





A declaração repercute no cenário político cearense, especialmente em meio às articulações que começam a se intensificar visando as eleições de 2026. A fala de Ciro indica que, ao menos por enquanto, permanece distante a possibilidade de os irmãos voltarem a dividir o mesmo palanque em futuras disputas eleitorais. Via Sobral em Revista