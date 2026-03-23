Ciro Gomes lidera corrida ao Abolição segundo pesquisa Datafolha/O Povo

Os números da primeira pesquisa eleitoral do Datafolha realizada no Ceará para as eleições de 2026 já estão disponíveis. A pesquisa, contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO, indica Ciro Gomes (PSDB) com 47% das intenções de voto, seguido por Elmano de Freitas (PT), com 32%. Ao considerar um cenário com Roberto Cláudio (União Brasil), Elmano aparece na liderança, com 42%, sendo seguido por RC, com 20%, e Eduardo Girão (Novo), com 14%.





No cenário espontâneo, sem a apresentação de uma lista de candidatos aos entrevistados, Ciro e Elmano aparecem em empate técnico, com 15% e 14% das intenções de voto, respectivamente. Quanto questionados sobre avaliação do governo, 60% dos entrevistados dizem aprovar o trabalho de Elmano.





A pesquisa O POVO/Datafolha está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com os números CE-07925/2026 e BR-05068/2026. O levantamento foi realizado de 16 a 18 de março de 2026, com 816 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.



