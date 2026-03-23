Casa da Cultura de Sobral abre edital de ocupação para projetos culturais no primeiro semestre de 2026

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Juventude e Cultura (Sejuc), está com inscrições abertas até o dia 25 de março para o Edital de Ocupação da Casa da Cultura – 2026.1, iniciativa que convida artistas, produtores e fazedores de cultura a apresentarem propostas para utilização dos espaços do equipamento cultural ao longo do primeiro semestre do ano.





Os selecionados poderão ocupar diferentes espaços da Casa da Cultura de Sobral, como o Hall, as Galerias, o Quintal e a Sala de Cinema Falb Rangel, ambientes que recebem exposições, apresentações artísticas e atividades formativas.





O edital busca incentivar a produção artística e fortalecer a diversidade cultural em Sobral, oferecendo estrutura para a realização de atividades nas áreas de artes visuais, música, cinema, dança e moda. A proposta é ampliar o acesso da população às manifestações culturais e estimular a circulação de projetos criativos no município.





Podem ser inscritos projetos como exposições, festivais, saraus, mostras, lançamentos literários, apresentações artísticas e outras iniciativas culturais, desde que dialoguem com as linguagens previstas no edital.





A ocupação pretende promover uma programação plural, abrindo espaço para diferentes expressões artísticas e incentivando a participação da comunidade cultural local e regional.





Serviço

Edital de Ocupação da Casa da Cultura – 2026.1

Inscrições: até 25 de março

Local: Casa da Cultura de Sobral

Áreas: artes visuais, música, cinema, dança e moda