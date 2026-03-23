Casa da Cultura de Sobral abre edital de ocupação para projetos culturais no primeiro semestre de 2026

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Juventude e Cultura (Sejuc), está com inscrições abertas até o dia 25 de março para o Edital de Ocupação da Casa da Cultura – 2026.1, iniciativa que convida artistas, produtores e fazedores de cultura a apresentarem propostas para utilização dos espaços do equipamento cultural ao longo do primeiro semestre do ano.
Os selecionados poderão ocupar diferentes espaços da Casa da Cultura de Sobral, como o Hall, as Galerias, o Quintal e a Sala de Cinema Falb Rangel, ambientes que recebem exposições, apresentações artísticas e atividades formativas.
O edital busca incentivar a produção artística e fortalecer a diversidade cultural em Sobral, oferecendo estrutura para a realização de atividades nas áreas de artes visuais, música, cinema, dança e moda. A proposta é ampliar o acesso da população às manifestações culturais e estimular a circulação de projetos criativos no município.
Podem ser inscritos projetos como exposições, festivais, saraus, mostras, lançamentos literários, apresentações artísticas e outras iniciativas culturais, desde que dialoguem com as linguagens previstas no edital.
A ocupação pretende promover uma programação plural, abrindo espaço para diferentes expressões artísticas e incentivando a participação da comunidade cultural local e regional.
Serviço
Edital de Ocupação da Casa da Cultura – 2026.1
Inscrições: até 25 de março
Local: Casa da Cultura de Sobral
Áreas: artes visuais, música, cinema, dança e moda
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