Delação deve revelar quem recebeu dinheiro e os que frequentavam "Cine Trancoso"

Advogados ligados ao caso avaliam que a delação de Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master, pode envolver dois grupos de agentes públicos ou autoridades dos Três Poderes: aqueles que se locupletaram de negócios familiares com o banqueiro e os frequentadores de farras com garotas de programa, com direito a champanhe e vinhos caros. Neste grupo estaria importante magistrado. Segundo essas fontes, os principais personagens do Congresso estariam enrolados em ambos os grupos.









Chances remotas





Em Brasília, há ceticismo sobre Vorcaro contar os segredos de suas relações com ministros do STF, que participarão do seu julgamento.









Cine Trancoso





Importante magistrado não tinha negócios com Vorcaro, nem mesmo por meio de escritório de advocacia, mas não perdia suas farras épicas.









Sem negócios





Há políticos já citados, como Ciro Nogueira (PP-PI), mas a surpresa é que ainda não há prova de que tenham feito negócios com Vorcaro.









Sem desculpas





À luz da lei, explicam os advogados, quem fez negócio aceitou dinheiro, mas farras com mulheres também são consideradas atos de corrupção.





(Diário do Poder)