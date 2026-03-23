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segunda-feira, 23 de março de 2026

EM SOBRAL: QUEM VAI PAGAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA FALTA DE ENERGIA DA EMPRESA ENEL?

segunda-feira, março 23, 2026  Nenhum comentário

 1. Responsabilidade objetiva

A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14).
Isso significa que:

  • Não é necessário provar culpa da empresa;
  • Basta comprovar:
    • o dano (prejuízos, perdas, lucros cessantes);
    • o nexo entre o dano e a falha no serviço (falta de energia após a explosão).

⚡ 2. Falha na prestação do serviço

Energia elétrica é considerada serviço essencial e contínuo.
Uma explosão em subestação pode caracterizar:

  • defeito na prestação do serviço, se houver:
    • falta de manutenção;
    • falha técnica previsível;
    • ausência de medidas de prevenção.

Se for comprovado que o evento poderia ser evitado, a responsabilidade da empresa tende a ser ainda mais clara.

💸 3. Tipos de prejuízos indenizáveis

Consumidores afetados podem buscar indenização por:

  • Danos materiais
    Ex:
    • alimentos estragados;
    • equipamentos queimados;
    • perdas no comércio.
  • Lucros cessantes
    (o que deixaram de ganhar)
    Ex:
    • comerciantes que não puderam vender;
    • serviços interrompidos.
  • Danos morais (em alguns casos)
    Quando há transtornos graves, como longos períodos sem energia.

⚖️ 4. Quando a ENEL pode não ser responsabilizada?

A empresa pode tentar se eximir se provar:

  • caso fortuito ou força maior (evento imprevisível e inevitável);
  • culpa exclusiva de terceiros;
  • culpa exclusiva do consumidor.

Por exemplo, se a explosão fosse causada por um fator totalmente externo e imprevisível (o que precisa ser comprovado).

📍 5. Entendimento dos tribunais

A jurisprudência brasileira costuma entender que:

  • concessionárias de energia têm dever de garantir continuidade e segurança do serviço;
  • interrupções prolongadas ou com danos comprovados geram dever de indenizar.

✅ Resumindo

Se os moradores e comerciantes conseguirem comprovar que:

  • sofreram prejuízos;
  • esses prejuízos decorreram da falta de energia causada pela explosão;

👉 a ENEL pode ser obrigada a indenizar, independentemente de culpa, salvo se provar alguma excludente de responsabilidade.

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