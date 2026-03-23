EM SOBRAL: QUEM VAI PAGAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA FALTA DE ENERGIA DA EMPRESA ENEL?

1. Responsabilidade objetiva

A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Isso significa que:

Não é necessário provar culpa da empresa ;

Basta comprovar: o dano (prejuízos, perdas, lucros cessantes); o nexo entre o dano e a falha no serviço (falta de energia após a explosão).



⚡ 2. Falha na prestação do serviço

Energia elétrica é considerada serviço essencial e contínuo.

Uma explosão em subestação pode caracterizar:

defeito na prestação do serviço , se houver: falta de manutenção; falha técnica previsível; ausência de medidas de prevenção.



Se for comprovado que o evento poderia ser evitado, a responsabilidade da empresa tende a ser ainda mais clara.

💸 3. Tipos de prejuízos indenizáveis

Consumidores afetados podem buscar indenização por:

Danos materiais Ex: alimentos estragados; equipamentos queimados; perdas no comércio.

Lucros cessantes (o que deixaram de ganhar) Ex: comerciantes que não puderam vender; serviços interrompidos.

Danos morais (em alguns casos) Quando há transtornos graves, como longos períodos sem energia.

⚖️ 4. Quando a ENEL pode não ser responsabilizada?

A empresa pode tentar se eximir se provar:

caso fortuito ou força maior (evento imprevisível e inevitável);

culpa exclusiva de terceiros;

culpa exclusiva do consumidor.

Por exemplo, se a explosão fosse causada por um fator totalmente externo e imprevisível (o que precisa ser comprovado).

📍 5. Entendimento dos tribunais

A jurisprudência brasileira costuma entender que:

concessionárias de energia têm dever de garantir continuidade e segurança do serviço ;

interrupções prolongadas ou com danos comprovados geram dever de indenizar.

✅ Resumindo

Se os moradores e comerciantes conseguirem comprovar que:

sofreram prejuízos;

esses prejuízos decorreram da falta de energia causada pela explosão;

👉 a ENEL pode ser obrigada a indenizar, independentemente de culpa, salvo se provar alguma excludente de responsabilidade.