EM SOBRAL: QUEM VAI PAGAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA FALTA DE ENERGIA DA EMPRESA ENEL?

1. Responsabilidade objetiva
A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14).
Isso significa que:
- Não é necessário provar culpa da empresa;
- Basta comprovar:
- o dano (prejuízos, perdas, lucros cessantes);
- o nexo entre o dano e a falha no serviço (falta de energia após a explosão).
⚡ 2. Falha na prestação do serviço
Energia elétrica é considerada serviço essencial e contínuo.
Uma explosão em subestação pode caracterizar:
- defeito na prestação do serviço, se houver:
- falta de manutenção;
- falha técnica previsível;
- ausência de medidas de prevenção.
Se for comprovado que o evento poderia ser evitado, a responsabilidade da empresa tende a ser ainda mais clara.
💸 3. Tipos de prejuízos indenizáveis
Consumidores afetados podem buscar indenização por:
- Danos materiaisEx:
- alimentos estragados;
- equipamentos queimados;
- perdas no comércio.
- Lucros cessantes(o que deixaram de ganhar)Ex:
- comerciantes que não puderam vender;
- serviços interrompidos.
- Danos morais (em alguns casos)Quando há transtornos graves, como longos períodos sem energia.
⚖️ 4. Quando a ENEL pode não ser responsabilizada?
A empresa pode tentar se eximir se provar:
- caso fortuito ou força maior (evento imprevisível e inevitável);
- culpa exclusiva de terceiros;
- culpa exclusiva do consumidor.
Por exemplo, se a explosão fosse causada por um fator totalmente externo e imprevisível (o que precisa ser comprovado).
📍 5. Entendimento dos tribunais
A jurisprudência brasileira costuma entender que:
- concessionárias de energia têm dever de garantir continuidade e segurança do serviço;
- interrupções prolongadas ou com danos comprovados geram dever de indenizar.
✅ Resumindo
Se os moradores e comerciantes conseguirem comprovar que:
- sofreram prejuízos;
- esses prejuízos decorreram da falta de energia causada pela explosão;
👉 a ENEL pode ser obrigada a indenizar, independentemente de culpa, salvo se provar alguma excludente de responsabilidade.
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