Bolsonaro deixa a UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início da noite desta segunda-feira (23) e foi transferido para um quarto do Hospital DF Star, na capital federal.





De acordo com informações da equipe médica, Bolsonaro permanecerá internado para dar continuidade ao tratamento com antibióticos, que deve seguir ao menos até quarta-feira (25).





A mudança no quadro clínico ocorreu no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente.





Com a melhora na saúde, aliados avaliam que Alexandre de Moraes pode autorizar a transferência para casa nos próximos dias, possivelmente até o fim da semana.





Na semana anterior, o hospital havia informado ao STF que Bolsonaro precisaria permanecer internado por pelo menos 14 dias, contados a partir de sua entrada na unidade, em 13 de março.





Já o boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira indicava evolução positiva do quadro clínico, com “previsão de alta da UTI nas próximas 24 horas”.





Antes da liberação da UTI, o ex-presidente já havia apresentado melhora e sido incluído em um protocolo de cuidados semi-intensivos, embora ainda permanecesse na unidade.





A transferência para o quarto marca um novo estágio na recuperação, enquanto o cenário jurídico segue em análise no Supremo. (Foto: reprodução; Fonte: Metrópoles)