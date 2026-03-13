Dupla é conduzida à delegacia após ser flagrada com drogas no Residencial Caiçara, em Sobral

Dois indivíduos foram conduzidos à delegacia após serem flagrados com entorpecentes no Residencial Caiçara, em Sobral. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe de Motopatrulhamento da 4ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar.





De acordo com informações da PM, os suspeitos estavam na quadra 02, bloco B, quando perceberam a aproximação da equipe policial e tentaram fugir, dando início a um breve acompanhamento tático.





Durante a tentativa de fuga, um dos indivíduos arremessou uma bolsa ao chão. Após a abordagem, os policiais realizaram a verificação do objeto e encontraram, no interior da bolsa, substâncias análogas a entorpecentes. Na busca pessoal também foram localizadas outras porções de drogas com os suspeitos.





Diante dos fatos, os dois indivíduos foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, juntamente com todo o material apreendido, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Com informações do portal Sobral Online