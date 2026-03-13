CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 13 de março de 2026

Bolsonaro tem broncopneumonia bacteriana bilateral, diz hospital

sexta-feira, março 13, 2026  Nenhum comentário

Em boletim médico divulgado nesta sexta-feira (13), o Hospital DF Star informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

A unidade de saúde explica que o chefe do Executivo buscou ajuda médica após apresentar sintomas como febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

O líder conservador se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O tratamento está sendo feito por meio de antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo.

Como mostrou o Pleno News, o senador Flávio Bolsonaro informou nesta sexta que os pulmões de seu pai estão “cheios de líquido”.

– Nunca o pulmão dele chegou aqui tão cheio de líquido, que veio da broncoaspiração. Isso é perigosíssimo e pode evoluir para uma grande infecção – assinalou.

Atualmente, Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente enfrenta problemas recorrentes de saúde desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018, episódio que deixou sequelas no sistema digestivo.

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 