Bolsonaro tem broncopneumonia bacteriana bilateral, diz hospital

Em boletim médico divulgado nesta sexta-feira (13), o Hospital DF Star informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.





A unidade de saúde explica que o chefe do Executivo buscou ajuda médica após apresentar sintomas como febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.





O líder conservador se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O tratamento está sendo feito por meio de antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo.





Como mostrou o Pleno News, o senador Flávio Bolsonaro informou nesta sexta que os pulmões de seu pai estão “cheios de líquido”.





– Nunca o pulmão dele chegou aqui tão cheio de líquido, que veio da broncoaspiração. Isso é perigosíssimo e pode evoluir para uma grande infecção – assinalou.



