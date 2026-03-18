Justiça manda prender tenente coronel acusado de matar esposa

Geraldo Leite foi preso por feminicídio contra Gisele Alves Santana.

O tenente coronel Geraldo Leite Rosa Neto foi preso nesta quarta-feira (18) pelos crimes de feminicídio, praticado contra sua esposa, a soldado Gisele Alves Santana, e por fraude processual. O pedido foi formalizado pelo 8º Distrito da Polícia Civil de São Paulo, mas, apesar disso, a prisão do suspeito de feminicídio foi efetuada por policiais militares.





Em licença a pedido, o oficial estava em sua residência, em São José dos Campos e foi conduzido ao 8º DP, na capital, para interrogatório e indiciamento no inquérito.





A Polícia Civil e a Polícia Militar trabalharam em conjunto para investigar as circunstâncias da morte da soldado Gisele. No curso das investigações, foram identificadas divergências entre as declarações prestadas pelo investigado, especialmente no que se refere ao relacionamento do casal e aos fatos que teriam motivado o suposto suicídio da vítima. Também foram constatadas inconsistências significativas quanto à conduta do tenente coronel após o disparo da arma, até a formalização da ocorrência, o que compromete a credibilidade de sua versão.





As provas periciais e médico-legais, analisadas pela Polícia Técnico-Científica, indicam a inviabilidade da hipótese de suicídio, além de apontarem indícios de alteração do local do crime. Outros detalhes não serão divulgados neste momento, em razão de o procedimento tramitar sob segredo de justiça.



