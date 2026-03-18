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quarta-feira, 18 de março de 2026

OPORTUNIDADE: SINE/IDT divulga 47 vagas de emprego em Sobral

quarta-feira, março 18, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT divulgou nesta semana novas oportunidades de trabalho para o município de Sobral. Ao todo, estão sendo ofertadas 47 vagas, sendo 41 para ampla concorrência e 6 exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

As vagas contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, oferecendo chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência)

Entre as principais oportunidades, destacam-se:

  • Ajudante de açougueiro (01)

  • Almoxarife (01)

  • Assessor de microcrédito (01)

  • Assistente administrativo (01)

  • Atendente de balcão (01)

  • Atendente de lojas (02)

  • Atendente de padaria (01)

  • Auxiliar administrativo (01)

  • Auxiliar de linha de produção (04)

  • Auxiliar de pessoal (01)

  • Auxiliar em saúde bucal (01)

  • Camareira de hotel (01)

  • Consultor de vendas (04)

  • Costureira em geral (02)

  • Cozinheiro de restaurante (01)

  • Eletricista auxiliar (01)

  • Empregado doméstico nos serviços gerais (01)

  • Estoquista (01)

  • Impressor serigráfico (02)

  • Marceneiro (01)

  • Motorista de caminhão (01)

  • Motorista de caminhão guincho pesado com munk (01)

  • Operador de caixa (02)

  • Psicopedagogo (01)

  • Representante comercial autônomo (02)

  • Técnico de manutenção elétrica (01)

  • Técnico em manutenção de máquinas (01)

  • Vendedor interno (03)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar de estoque (01)

  • Empacotador, a mão (01)

  • Operador de caixa (01)

  • Repositor em supermercados (01)

  • Repositor de mercadorias (01)

  • Vendedor interno (01)

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