OPORTUNIDADE: SINE/IDT divulga 47 vagas de emprego em Sobral

O SINE/IDT divulgou nesta semana novas oportunidades de trabalho para o município de Sobral. Ao todo, estão sendo ofertadas 47 vagas, sendo 41 para ampla concorrência e 6 exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

As vagas contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, oferecendo chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência)

Entre as principais oportunidades, destacam-se:

Ajudante de açougueiro (01)

Almoxarife (01)

Assessor de microcrédito (01)

Assistente administrativo (01)

Atendente de balcão (01)

Atendente de lojas (02)

Atendente de padaria (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de linha de produção (04)

Auxiliar de pessoal (01)

Auxiliar em saúde bucal (01)

Camareira de hotel (01)

Consultor de vendas (04)

Costureira em geral (02)

Cozinheiro de restaurante (01)

Eletricista auxiliar (01)

Empregado doméstico nos serviços gerais (01)

Estoquista (01)

Impressor serigráfico (02)

Marceneiro (01)

Motorista de caminhão (01)

Motorista de caminhão guincho pesado com munk (01)

Operador de caixa (02)

Psicopedagogo (01)

Representante comercial autônomo (02)

Técnico de manutenção elétrica (01)

Técnico em manutenção de máquinas (01)

Vendedor interno (03)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)