OPORTUNIDADE: SINE/IDT divulga 47 vagas de emprego em Sobral

O SINE/IDT divulgou nesta semana novas oportunidades de trabalho para o município de Sobral. Ao todo, estão sendo ofertadas 47 vagas, sendo 41 para ampla concorrência e 6 exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
As vagas contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, oferecendo chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência)
Entre as principais oportunidades, destacam-se:
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Ajudante de açougueiro (01)
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Almoxarife (01)
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Assessor de microcrédito (01)
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Assistente administrativo (01)
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Atendente de balcão (01)
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Atendente de lojas (02)
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Atendente de padaria (01)
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Auxiliar administrativo (01)
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Auxiliar de linha de produção (04)
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Auxiliar de pessoal (01)
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Auxiliar em saúde bucal (01)
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Camareira de hotel (01)
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Consultor de vendas (04)
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Costureira em geral (02)
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Cozinheiro de restaurante (01)
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Eletricista auxiliar (01)
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Empregado doméstico nos serviços gerais (01)
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Estoquista (01)
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Impressor serigráfico (02)
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Marceneiro (01)
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Motorista de caminhão (01)
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Motorista de caminhão guincho pesado com munk (01)
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Operador de caixa (02)
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Psicopedagogo (01)
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Representante comercial autônomo (02)
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Técnico de manutenção elétrica (01)
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Técnico em manutenção de máquinas (01)
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Vendedor interno (03)
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
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Auxiliar de estoque (01)
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Empacotador, a mão (01)
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Operador de caixa (01)
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Repositor em supermercados (01)
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Repositor de mercadorias (01)
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Vendedor interno (01)
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