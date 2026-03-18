Ceará registra chuvas em 124 municípios e volumes próximos dos 80 milímetros

As chuvas das últimas 24 horas no Ceará foram amplas e bem distribuídas, alcançando 124 municípios e praticamente todo o território monitorado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o balanço divulgado nesta quarta-feira (18), 259 dos 273 postos informaram precipitações no período, um indicativo da força e da abrangência do sistema chuvoso que atua sobre o estado.





O maior volume foi registrado em Penaforte, no Cariri, com 78 milímetros, seguido por marcas expressivas em municípios do Sertão Central, como Quixadá (75 mm, em Açude Pedras Brancas) e Senador Pompeu (68,5 mm, em Bonfim). Também se destacaram Crateús (67 mm), Quixadá (65 mm, em Tapuiara) e Tabuleiro do Norte (63,6 mm).





A concentração de altos acumulados no interior reforça o padrão típico da quadra chuvosa, com maior intensidade nas regiões do Sertão Central e dos Inhamuns. Cidades como Quixeramobim apareceram diversas vezes entre os maiores registros, com volumes que chegaram a 60 mm em diferentes localidades, além de outras medições acima de 50 mm.





Segundo a Funceme, 103 postos registraram chuvas acima de 20 mm, enquanto 23 ultrapassaram os 40 mm e 16 passaram dos 50 mm, números que demonstram a consistência das precipitações. Apesar disso, nenhum ponto do estado superou a marca de 80 mm no período.





No interior sul, municípios como Mauriti, Milagres e Barro também tiveram bons volumes, contribuindo para a recarga hídrica em áreas historicamente sensíveis à estiagem. Já na região Jaguaribana, cidades como Pereiro, Iracema e Alto Santo registraram acumulados relevantes.





A tendência de chuvas mais generalizadas neste período está associada à atuação de sistemas típicos da estação, favorecendo tanto a agricultura quanto a recuperação de reservatórios. Ainda assim, especialistas alertam que a irregularidade espacial e temporal das chuvas segue sendo uma característica do clima semiárido, exigindo monitoramento constante.





Com o avanço da quadra chuvosa, a expectativa é de que novos episódios de precipitações ocorram nos próximos dias, mantendo o cenário de atenção e esperança para o abastecimento hídrico no estado.





Via portal Cn7