Polícia Civil deflagra simultaneamente três operações contra o crime organizado no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou, ao longo da madrugada e manhã desta quarta-feira (18), três operações simultâneas com foco no combate a uma organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV) com atuação na capital e no interior do estado. As ofensivas, batizadas de Operação Cavem Canem, Operação Terra Prometida e Operação Kairós, mobilizaram dezenas de equipes e resultaram, até o momento, em prisões, apreensões de drogas e dinheiro, além do cumprimento de mandados judiciais.





Em Fortaleza, a Operação Cavem Canem tem como alvo uma organização criminosa com ramificações locais. As ações se concentram nos bairros Montese, parangaba e Serrinha, onde o Departamento de Polícia da Capital (DPC) mobilizou 23 equipes para o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. Até o momento, quatro pessoas foram presas.





Já a Operação Terra Prometida ocorre simultaneamente nos municípios de Icapuí, Aracati e na própria capital cearense. A ofensiva tem como objetivo desarticular o grupo criminoso carioca que atua na região. Até agora, oito mandados de prisão foram cumpridos, além da apreensão de entorpecentes e quantias em dinheiro, indicando a atuação estruturada do grupo investigado.





No Interior Norte, a Operação Kairós também mira diretamente integrantes do Comando Vermelho. A ação se concentra nos municípios de Tamboril e Crateús, apontados como bases logísticas da organização criminosa. Coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJIN) e pela 3ª Seccional do Interior Norte. Ao todo, dez equipes táticas foram mobilizadas, com base operacional instalada em Crateús.





As três operações são resultado da estratégia integrada da Polícia Judiciária para enfraquecer a atuação de facções criminosas que vêm expandindo suas atividades no território cearense.





Segundo a corporação, novas informações e o balanço atualizado das ações devem ser divulgados ao longo do dia.





Fonte: CN7