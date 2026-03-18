MP do Ceará levará à população de Sobral caravana de serviços em diversas áreas

Na próxima quarta-feira (18/03), o Ministério Público do Ceará levará à Sobral a Caravana do MP. Das 9h às 16h, na Praça Cuba, localizada no Centro, a população terá acesso a serviços, orientações e atendimento para diferentes demandas da comunidade, além de ações educativas e culturais. A iniciativa tem o objetivo de aproximar o MP da sociedade e ampliar o acesso ao Sistema de Justiça.





Entre os serviços ofertados, está a mediação de conflitos para casos de cobrança de dívidas, pensão alimentícia, brigas entre vizinhos, reconhecimento de paternidade e outros desentendimentos. Na área da defesa do consumidor, haverá registro de reclamações individuais e coletivas, tira-dúvidas jurídicas, consultas ao SPC/Serasa e acordos para pagamento de dívidas junto a instituições financeiras, empresas de telefonia e concessionárias de água e energia elétrica.





A programação inclui ainda atividades educativas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, com acolhimento e atendimento psicossocial e jurídico. O público terá ainda acesso a informações sobre alistamento militar e capacitações do Suporte Básico de Vida (SBV), com foco nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e desengasgo.





Na área da saúde, serão disponibilizadas aferição de pressão e glicemia, avaliação física, orientações sobre saúde da família e informações sobre urgências e emergências. Já na área de contabilidade, contarão com orientações para Microempreendedores Individuais (MEI), declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, emissão de certidões negativas, precificação para pequenos empreendedores, inclusão, promoção da autonomia das mulheres e orçamento familiar. Haverá ainda distribuição de mudas e orientações nas áreas de agronomia e biologia, sobre compostagem, agroecologia e análise microbiológica de alimentos.





A Caravana do MP tem a participação da Ouvidoria-Geral do MP do Ceará, do Programa Núcleos de Mediação Comunitária (Pronumec), do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), além do Núcleo de Gênero Pró-Mulher (Nuprom) e do Núcleo de Acolhimento a Vítimas de Violência (Nuavv), com parceria da Prefeitura Municipal de Sobral, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro e da Universidade Estadual Vale do Acaraú.





Confira AQUI a programação completa.





Serviço:

Caravana do MP em Sobral

Data: 18 de março de 2026

Horário: 9h às 16