Polícia Civil indicia suspeitos de comandar facção e expulsar moradores

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) concluiu o inquérito que investigava a atuação da facção criminosa conhecida como “Comando da Laje” e indiciou formalmente oito suspeitos apontados como integrantes e líderes do grupo. Segundo a investigação, a organização seria uma ramificação da facção chamada “Massa” e operava um amplo esquema criminoso que ia além do tráfico de drogas em Caucaia.





De acordo com o relatório final da apuração, o grupo mantinha uma estrutura organizada para controlar territórios, impor regras em comunidades e ampliar fontes de renda ilícita. Entre as práticas identificadas pelos investigadores estão a expulsão de famílias de áreas dominadas pela facção, agiotagem, extorsões e um sistema de lavagem de dinheiro que movimentava milhões de reais.





Apontados como principais líderes da organização, Antônio Alexsandro Paulino da Silva e Emanuel Gilson do Nascimento Rufino, conhecido como “Playboy”, foram indiciados por uma série de crimes. Entre eles estão organização criminosa armada com agravante de comando, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, extorsão e crimes contra a economia popular, como usura e agiotagem.





Conforme a investigação, os dois seriam responsáveis por coordenar as atividades da facção e administrar os recursos obtidos com as ações criminosas. A Polícia Civil também aponta que a organização utilizava intermediários para cobrar dívidas de agiotagem e ameaçar moradores que se recusavam a cumprir as determinações do grupo.





O inquérito aponta ainda que a lavagem de dinheiro ocorria por meio de diferentes mecanismos, incluindo movimentações financeiras fracionadas e utilização de terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos.





Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que deverá analisar o material e decidir sobre o oferecimento de denúncia à Justiça contra os investigados.





Fonte: CN7