SINE/IDT divulga 68 vagas de emprego em Sobral; oportunidades incluem ampla concorrência e PCD

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas nesta semana, contemplando candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Ao todo, estão sendo ofertadas 68 vagas, sendo 32 para ampla concorrência e 36 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
Confira algumas das principais funções ofertadas:
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Almoxarife (01)
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Assessor de microcrédito (01)
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Assistente administrativo (01)
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Atendente de lojas (02)
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Auxiliar de linha de produção (04)
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Consultor de vendas (02)
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Costureira em geral (02)
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Operador de caixa (02)
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Vendedor interno (02)
Também há vagas específicas para áreas técnicas, como eletricista auxiliar, técnico de manutenção elétrica e técnico em manutenção de máquinas, além de oportunidades em setores como hotelaria, marcenaria e transporte.
Já para Pessoas com Deficiência (PCD), o SINE/IDT disponibiliza 36 vagas, com destaque para:
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Auxiliar de linha de produção (30)
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Auxiliar de estoque (01)
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Operador de caixa (01)
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Repositor (02)
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Vendedor interno (01)
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Empacotador (01)
Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral para realizar cadastro ou atualização de dados, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.
O atendimento é realizado presencialmente e os candidatos também podem obter mais informações através dos canais oficiais do SINE/IDT.
As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.
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