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sexta-feira, 20 de março de 2026

SINE/IDT divulga 68 vagas de emprego em Sobral; oportunidades incluem ampla concorrência e PCD

sexta-feira, março 20, 2026  Nenhum comentário

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas nesta semana, contemplando candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Ao todo, estão sendo ofertadas 68 vagas, sendo 32 para ampla concorrência e 36 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira algumas das principais funções ofertadas:

  • Almoxarife (01)

  • Assessor de microcrédito (01)

  • Assistente administrativo (01)

  • Atendente de lojas (02)

  • Auxiliar de linha de produção (04)

  • Consultor de vendas (02)

  • Costureira em geral (02)

  • Operador de caixa (02)

  • Vendedor interno (02)

Também há vagas específicas para áreas técnicas, como eletricista auxiliar, técnico de manutenção elétrica e técnico em manutenção de máquinas, além de oportunidades em setores como hotelaria, marcenaria e transporte.

Já para Pessoas com Deficiência (PCD), o SINE/IDT disponibiliza 36 vagas, com destaque para:

  • Auxiliar de linha de produção (30)

  • Auxiliar de estoque (01)

  • Operador de caixa (01)

  • Repositor (02)

  • Vendedor interno (01)

  • Empacotador (01)

Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral para realizar cadastro ou atualização de dados, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

O atendimento é realizado presencialmente e os candidatos também podem obter mais informações através dos canais oficiais do SINE/IDT.

As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.

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