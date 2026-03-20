SINE/IDT divulga 68 vagas de emprego em Sobral; oportunidades incluem ampla concorrência e PCD

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas nesta semana, contemplando candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Ao todo, estão sendo ofertadas 68 vagas, sendo 32 para ampla concorrência e 36 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira algumas das principais funções ofertadas:

Almoxarife (01)

Assessor de microcrédito (01)

Assistente administrativo (01)

Atendente de lojas (02)

Auxiliar de linha de produção (04)

Consultor de vendas (02)

Costureira em geral (02)

Operador de caixa (02)

Vendedor interno (02)

Também há vagas específicas para áreas técnicas, como eletricista auxiliar, técnico de manutenção elétrica e técnico em manutenção de máquinas, além de oportunidades em setores como hotelaria, marcenaria e transporte.

Já para Pessoas com Deficiência (PCD), o SINE/IDT disponibiliza 36 vagas, com destaque para:

Auxiliar de linha de produção (30)

Auxiliar de estoque (01)

Operador de caixa (01)

Repositor (02)

Vendedor interno (01)

Empacotador (01)

Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral para realizar cadastro ou atualização de dados, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

O atendimento é realizado presencialmente e os candidatos também podem obter mais informações através dos canais oficiais do SINE/IDT.

As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.