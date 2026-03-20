Vorcaro assina termo e inicia tratativas para delação premiada

Nesta quinta-feira (19), o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, assinou um termo de confidencialidade com autoridades para iniciar negociações de um acordo de colaboração premiada, no âmbito da investigação sobre fraude envolvendo a instituição.





O documento foi firmado entre o empresário, sua defesa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal. A medida marca a primeira etapa formal do processo que pode levar à delação.





Para poder iniciar as tratativas, o ministro André Mendonça autorizou a transferência do empresário da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal, também na capital.





A Polícia Federal confirmou a mudança em nota e informou que o empresário chegou ao local de helicóptero. Antes de ser levado para Brasília, Vorcaro passou pelo Complexo Penitenciário de Potim, em São Paulo. Ele foi transferido para a penitenciária federal na capital no dia 6 deste mês. Via portal Pleno News