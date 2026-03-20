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sexta-feira, 20 de março de 2026

Delação de Daniel Vorcaro deve começar nesta segunda-feira, 23

sexta-feira, março 20, 2026  Nenhum comentário

Expectativa na Polícia Federal é que o primeiro depoimento da delação de Daniel Vorcaro seja realizado no início da próxima semana.

O primeiro depoimento do acordo de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, deve ser realizado na próxima segunda-feira (23). A informação é do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes/Bandnews TV.

Os advogados de defesa do banqueiro, que até ontem (19) estava no presídio federal de segurança máxima da Papuda (DF), pediram a transferência do cliente para Superintendência da Polícia Federal, próxima ao centro de Brasília, para facilitar as rodadas de conversas e entrevistas necessárias para o avanço de um acordo para Vorcaro.

A defesa disse esperar que a primeira reunião entre Vorcaro e autoridades da Polícia Federal e do Ministério Público Federal fosse realizada já nesta sexta-feira (20), entretanto a expectativa é que o ministro André Mendonça (STF) agende o depoimento apenas para a próxima segunda-feira (23).

Fonte: Diário do Poder

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