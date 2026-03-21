VIOLÊNCIA SEM FIM: jovem é baleado na cabeça em tentativa de homicídio em Tianguá

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta sexta-feira (20), na Rua Vereador Raimundo Lima, nas proximidades do CSU, no município de Tianguá.





De acordo com informações preliminares, um jovem identificado apenas como Salatiel foi surpreendido por indivíduos que chegaram a pé e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima estava trabalhando em um estabelecimento, onde assava espetinhos, no momento do ataque.





Um dos tiros atingiu a cabeça do jovem, deixando-o em estado gravíssimo. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar.





Segundo populares, Salatiel seria morador do bairro Ceasa. Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.





A área foi isolada e o caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.





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